POL-MR: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Mehrere Diebstähle aus Autos - Polizei gibt Tipps

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mehrere Fälle von Diebstählen aus Autos beschäftigen die Polizei im Kreis Marburg-Biedenkopf. In Stadtallendorf klaute ein Unbekannter kürzlich Kopfhörer und eine Bankkarte aus einem Mercedes. In Neustadt erbeutete ein Mann ein Feuerzeug und Zigaretten durch das teilgeöffnete Fenster eines Fords.

In Stadtallendorf meldeten Zeugen einen Unbekannten, der gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen Ausschau hielt und in mindestens einem Fall versuchte, einen Seat zu öffnen, was misslang. Ein Dieb in Lahntal schnappte sich Bargeld und Getränke aus einem BMW, ein Audi im selben Ort wurde ebenfalls angegangen.

Diebe nutzen Gelegenheiten aus. In der Vergangenheit stellte die Polizei fest, dass manche Täter gezielt ganze Straßenzüge nach unverschlossenen Autos absuchen, nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land. Auch wenn sie teils nur geringe Beute machen, lohnt sich der Diebstahl in Summe für die Kriminellen. Im Rahmen von stichprobenartigen Überprüfungen bei vergangenen Einsätzen stellten Beamte wiederholt fest, dass eine Vielzahl von Autos im Umfeld der Tatorte unverschlossen war.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. - Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten gerade auf Reisen niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor der Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand, insbesondere im Ausland.

