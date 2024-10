POL-MR: 16-Jähriger löst Suchaktion bei Kirchhain aus

Marburg-Biedenkopf (ots) - Lahntal: An Tür gehebelt Ein Einbrecher machte sich an einer Eingangstür eines Einfamilienhauses in Sarnau zu schaffen. Der Unbekannte hebelte an der Tür in der Hauptstraße, diese hielt dem Versuch jedoch stand. Der Kriminelle entkam unerkannt. Er schlug zwischen Sonntag (13.10.), 11 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr zu. Die Polizei fragt: Wer ...

mehr