POL-MR: An Tür gehebelt + Selbstbedienungsladen ausgeräumt + Aufkleber mit rechten Parolen

Lahntal: An Tür gehebelt

Ein Einbrecher machte sich an einer Eingangstür eines Einfamilienhauses in Sarnau zu schaffen. Der Unbekannte hebelte an der Tür in der Hauptstraße, diese hielt dem Versuch jedoch stand. Der Kriminelle entkam unerkannt. Er schlug zwischen Sonntag (13.10.), 11 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr zu.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in Tatortnähe Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Steffenberg: Selbstbedienungsladen ausgeräumt

Zeugen nach einem Diebstahl heute früh sucht die Polizei in Biedenkopf. Zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr brach ein Unbekannter die Kasse eines Selbstbedienungsladens in Niederhörlen auf. Neben Bargeld ließ der Dieb auch Fleisch aus dem Laden in der Hörlestraße mitgehen.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Dautphetal: Aufkleber mit rechten Parolen

In Holzhausen brachte ein Unbekannter mehrere Aufkleber mit verhetzendem Inhalt im Bereich der Talstraße an. Die Aufkleber hingen unter anderem an Laternen, Stromkästen sowie einer Bushaltestelle nahe der Grundschule. Die Tat wurde am 15.10. angezeigt, wann genau die Aufkleber angebracht wurden, ist bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Angaben dazu machen, durch wen die Aufkleber anbracht wurden?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

