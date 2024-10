POL-MR: Zigarettenautomaten aufgebrochen + VW geklaut + Unfallflucht + Garagen aufgebrochen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Letztmalig im Jahr 2024 haben Interessierte die Möglichkeit beim Öffnungstag des Polizeioldtimermuseums ihre Fahrräder codieren zu lassen. Am Samstag, 20.Oktober 2024, bieten die Beamtinnen und Beamten der Marburger Polizei die kostenlose Aktion in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16:30 Uhr an. Das Museum befindet sich in der Cyriaxstraße 103 ...

mehr