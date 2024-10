Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung auf Oktoberfest in Mornshausen+Opel in Neustadt gestohlen+47-Jährige verfolgt und sexuell beleidigt+Beifahrertür beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal: Auseinandersetzung auf Oktoberfest in Mornshausen

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Oktoberfest in der Straße "Im Tal" in Mornshausen, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Donnerstag 03. Oktober) gegen 01.00 Uhr informierte ein Rettungssanitäter die Polizei über eine Auseinandersetzung im Festzelt, bei der ein 20-Jähriger mehrere Schnittverletzungen davontrug. Als die Polizeibeamten eintrafen, befand sich der Mann zur Behandlung der Schnittverletzungen im Gesicht, Oberkörper sowie Hände in einem Rettungswagen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Verletzungen durch einen oder mehreren Schlägen mit einem Bierkrug oder ähnlichem entstanden sind. Das Ofer kam nach der Erstversorgung in eine Marburger Klinik. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des oder der Täter. Wer hat das Geschehen im Festzelt beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Opel gestohlen

Auf einen nicht zugelassenen Opel hatte es ein Unbekannter in der Straße "Gelicht" abgesehen. Er machte sich am Mittwoch (09. Oktober) gegen 04.51 Uhr an dem weißen Movano zu schaffen und brachte an diesem zwei Kennzeichen an. Anschließend fuhr er mit dem Auto davon. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen und Angaben zu dem angebrachten Kennzeichen liegen der Polizei nicht vor. Wer hat dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Frau verfolgt und mehrfach sexuell beleidigt

Ein Unbekannter beleidigte am Sonntag (06. Oktober) eine 47-jährige Frau aus Gladenbach mehrfach sexuell. Die Gladenbacherin war gegen 01.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen im Pilgrimstein auf dem Weg zu ihrem im Steinweg geparkten Auto unterwegs. In Höhe der Bar "Q" (Pilgrimstein 26) fiel ihr ein unbekannter Mann auf, der ihr bis zu ihrem Auto folgte. Währenddessen rief er ihr mehrfach sexuelle Beleidigungen zu. Der Unbekannte sei etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er hätte schwarze (leicht grau melierte) kurze Haare, einen Fünf-Tage-Bart und "Furchen" im Gesicht. Er trug eine schwarze Hose, eine dunkelblaue Winterjacke und dunkle Schuhe. Wer hat den Vorfall zufälligerweise beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Beifahrertür eines Opels beschädigt

In der Leopold-Luca-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparkten Opel an der hinteren Beifahrertür. Der schwarze Corsa parkte dort am Montag (07. Oktober) zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Sachschadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell