POL-MR: Lauter Einbrecher + Trickdiebe geben sich als Handwerker aus + Hyundai touchiert

Stadtallendorf: Lauter Einbrecher

Durch den verursachten Krach eines Einbrechers bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sankt-Michael-Straße am frühen Dienstagmorgen (8. Oktober) einen Dieb am Haus. Gegen 3 Uhr versuchte der Unbekannte ein Fenster zu öffnen und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße, als der Zeuge ihn bemerkt hatte. Zuvor hatte der Dieb Zigarren im Wert von etwa 10 Euro aus der Gartenhütte entwendet und Kabel aus dem Bewegungsmeldet gerissen. Vom Zeugen kann er nur grob als etwa 160 bis 160cm groß und schlank beschrieben werden. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er mit einem Kapuzenpullover bekleidet war. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus

Wegen eines vermeintlichen Wasserrohrbruchs klingelten Trickdiebe am Dienstagmittag (8. Oktober) bei einer Seniorin. Einer von ihnen gaukelten der Frau vor, bei den Stadtwerken zu arbeiten und im Haus etwas überprüfen zu müssen. Er betrat das Haus und ließ unbemerkt einen Komplizen hinein, während er die Seniorin im Bad ablenkte. Wenige Minuten nach ihrem Eintreffen gegen 11.30 Uhr verließen die Kriminellen das Haus im Auweg, vermutlich weil eine Bekannte der Seniorin eintraf. Erst später stellte diese fest, dass Goldschmuck in noch unbekannter Menge fehlt. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind. Beide sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und werden als indischer Phänotyp beschrieben. Sie hatten ein sehr gepflegtes Äußeres, sprachen akzentfrei Deutsch und waren sehr höflich. Einer von ihnen trug ein hellblaues Hemd, eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Er trug keine Brille und hatte auch keinen Bart. Der zweite Mann soll sehr ähnlich ausgesehen haben, war nur kleiner, wobei die Körpergröße nicht geschätzt werden konnte. Hinweise zu den Männern oder einem möglicherweise genutzten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Tipps. Tricktäterinnen und Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Tricks aus und gehen sehr professionell vor.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertretende der Stadtwerke.

Marburg: Hyundai touchiert

In der Nacht auf Montag, 7. Oktober, touchierte ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus am Hauptbahnhof in der Straße Krummbogen einen dort stehenden schwarzen Hyundai. Dadurch entstand zwischen 22.30 Uhr und 18 Uhr ein etwa 500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

