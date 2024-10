POL-MR: Gestohlener Polo in Burgwald aufgefunden+Lehrerin erwischt Schmierfink+Zigarettenautomat in Neustadt aufgebrochen+Sprayer flüchten+Kind nach Unfall schwerverletzt+Parkplatzrempler

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Burgwald: gestohlener Polo in Burgwald aufgefunden

Zwei Unbekannte stahlen in der vergangenen Woche von einem Parkdeck in der Straße "Barfüßertor" in Marburg einen schwarzen VW Polo. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Männer in der Nacht von Donnerstag (03. Oktober) auf Freitag (04. Oktober) die Fahrzeugschlüssel des Kleinwagens stahlen und anschließend das Fahrzeug nutzten. Der Nutzer des Leihwagens stellte den Diebstahl des Fahrzeugschlüssel und des Fahrzeuges am Samstagmorgen (05. Oktober) fest und informierte die Polizei. Über eine GPS-Ortung seitens des Halters konnte das Fahrzeug gegen 13.05 Uhr in der Rodaer Straße in Burgwald/Ernsthausen festgestellt werden. Da die Motorhaube noch warm war, kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug zuvor abgestellt wurde.

Die beiden Männer, die zwischen 30 und 40 Jahren alt seien, werden wie folgt beschrieben: Einer sei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hätte eine normale Statur. Der Andere hätte blonde kurze Haare, sei zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hätte ebenfalls eine normale Statur.

Wem ist in der Rodaer Straße in Ernsthausen oder der unmittelbaren Umgebung der schwarze VW Polo aufgefallen? Wer ist vor 13.05 Uhr aus dem Fahrzeug gestiegen? In welche Richtung sind der Fahrer und ggf. ein Beifahrer gegangen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Lehrerin erwischt Schmierfink- Schulgebäude besprüht

Nachdem ein unbekannter Jugendlicher in einer Schule im Karlsbader Weg die Wände beschmierte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Junge verschaffte sich am Sonntag Zutritt in die Schule und sprühte mit silberner Farbe Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf die Wände. Zudem beschädigte er mehrere Rollläden. Eine Lehrerin, die dort den Unterricht vorbereitete, entdeckte den Schmierfinken. Als der Unbekannte flüchtete, informierte die Lehrerin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Junge sei zwischen 13 und 14 Jahren alt und 1,60 Meter groß gewesen. Er hatte dunkle schwarze lockige Haare und trug dunkle Bekleidung. Wem ist der Junge am Sonntag (06. Oktober) gegen 14.20 Uhr an der Schule in der Karlsbader Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Neustadt: Zigaretten und Bargeld aus Automaten gestohlen

Auf Zigaretten hatten es Unbekannte in der Niederkleiner Straße in Neustadt abgesehen. Die Unbekannten hebelten den Automaten auf und entnahmen eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Ein Zeuge stellte den Aufbruch am Sonntag (06. Oktober) gegen 07.10 Uhr fest. Wem ist dort am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Dautphetal: Fahrzeuge beschädigt und Jacke gestohlen

In der Straße "Im Tal" beschädigten Unbekannte zwei Fahrzeuge und stahlen aus einem eine Jacke. Zwischen 19.00 Uhr am Freitag (04. Oktober) und 12.00 Uhr am Samstag (05. Oktober) kletterte ein Unbekannter auf die Motorhaube eines grauen Dacia. Weiterhin schlug ein Unbekannter zwischen 22.00 und 06.00 Uhr die Scheibe eines Audi ein und entwendete daraus eine Jacke des Herstellers "Nebulus". Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 zu melden.

Marburg: Sprayer flüchten

Unbekannte besprühten am Freitag (04. Oktober) in der Untergasse die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit schwarzer Farbe. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 21.40 Uhr eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe Jugendlicher, die dort Wände besprühen würden. Die Beamten stellten letztendlich ein Graffito fest und suchen nach weiteren Zeugen. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Kind von PKW erfasst

Am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Biegenstraße. Als eine 22-Jährige aus Gießen gegen 14.50 Uhr mit ihrem Honda auf der Biegenstraße von der Deutschhausstraße in Richtung Pilgrimstein unterwegs war, lief plötzlich in Höhe einer Kirche ein vierjähriges Kind auf die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit der Front das Mädchen. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Vierjährige in eine Klinik.

Marburg: Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

In der Friedrich-Ebert-Straße schlug ein Unbekannter die Scheibe eines geparkten Porsche ein. Anschließend hat der Täter womöglich Geld vom Beifahrersitz gestohlen. Der schwarze Cayenne stand dort am Sonntag (06. Oktober) zwischen 01.00 und 09.50 Uhr. Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Steffenberg: Parkplatzrempler in Niederesenhausen

Einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Uhr beklagt die Besitzerin eines VW Polo, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz in Niedereisenhausen (Kaufpark Steffenberg 1) vermutlich bei einem Parkmanöver an der Karosserrie hinten rechts touchierte. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

