Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Brand in Industriebetrieb in Krautscheid

Buchholz-Krautscheid (ots)

Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Krautscheid alarmiert. Erste Kräfte konnten eine Rauchentwicklung und darauf einen Brand in einer Abluftanlage bestätigen.

Während die ersten Einsatzkräfte die Brandbekämpfung einleiteten, wurden parallel weitere Einheiten nachalarmiert. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen mit dem Hinweis Fenster und Türen zu schließen.

Der Brand in der Abluftanlage konnte zügig eingedämmt und gelöscht werden. Somit konnte auch die Warnung schnell wieder zurück genommen werden. Aufwändiger gestaltete sich die Kontrolle auf Glutnester in der Anlage. Mehrere Klappen und Bereiche wurden geprüft.

Die Einheit Asbach war in Bereitschaft und stellte den Grundschutz sicher. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Holger Kurz machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Nach rund 2 Stunden konnten die ersten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke rund 60 Einsatzkräfte der Einheiten Buchholz, Krautscheid, Asbach, Neustadt, Etscheid und Dierdorf.

