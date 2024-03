POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Weinhandel

Emlichheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Botterdiek" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände und entwendeten dort zwei Kabeltrommeln. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

