Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Imbiss

Wietmarschen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Achterort" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Lager eines Imbisses. Aus dem Lager entwendeten sie einige Gegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925 - 998960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell