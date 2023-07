POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Homburg (ots) - Am 17.07.2023, kurz nach 14 Uhr, wurde der Polizei Homburg eine randalierende männliche Person am Bahnhof in Homburg gemeldet, welche Passanten beschimpfte und auch angegriffen haben soll. Durch die einschreitenden Polizeibeamten konnte der Störer in Tatortnähe angetroffen werden. Geschädigte Personen konnten jedoch bislang nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, welche sich zu dieser Zeit am Bahnhof ...

mehr