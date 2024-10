Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zuasmmenstoß mit PKW auf L3289+Seitentür aufgehebelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Zwei Leichtverletzte nach Unfall - Zusammenstoß mit entgegenkommenden PKW

Zwei Leichtverletzte und etwa 17.500 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3289. Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr war ein 29-Jähriger aus Marburg mit seinem Renault auf der Sonnenblickallee von Cappel in Richtung Hansenhäuser unterwegs. Als er nach links in Richtung Universitätsklinikum abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel eines 64-jährigen Kirchhainers . Der Opel-Fahrer und seine 61-jährige Begleiterin kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Wetter: Seitentür aufgehebelt

Aus einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Bahnhof" hatte es ein Unbekannter auf Bargeld abgesehen. Der Einbrecher hebelte zwischen 17.30 Uhr am Dienstag (08. Oktober) und 08.40 Uhr am Mittwoch (09. Oktober) eine Seitentür des Marktes auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Mit dem Bargeld in dreistelliger Höhe suchte er das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

