Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Diebstahl bei 82-jähriger Frau

Mainz - Hechtsheim (ots)

Am 26.02.2024 gegen 16:30 Uhr half eine unbekannte Frau der Bewohnerin eines Altenheims, ihre Einkäufe nach Hause zu tragen. Im Altenheim im Kelterweg angekommen lenkte die unbekannten Frau die 82-jährige ab und entwendete dabei die Geldbörse und den Wohnungsschlüssel der Frau. Sie gab noch an, dass sie gerne in Kontakt bleiben würde und überreichte der Dame einen Zettel mit einem Namen und einer "falschen" Telefonnummer. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schulterlange, wellige, braune Haare, gepflegtes Äußeres, sprach Hochdeutsch.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell