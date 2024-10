Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburger Polizei bietet letzte Fahrradcodierung des Jahres beim Oldtimermuseum an

Marburg-Biedenkopf (ots)

Letztmalig im Jahr 2024 haben Interessierte die Möglichkeit beim Öffnungstag des Polizeioldtimermuseums ihre Fahrräder codieren zu lassen. Am Samstag, 20.Oktober 2024, bieten die Beamtinnen und Beamten der Marburger Polizei die kostenlose Aktion in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16:30 Uhr an. Das Museum befindet sich in der Cyriaxstraße 103 (Kreisstraße 69) in Marburg-Cyriaxweimar Zur besseren Planung ist eine vorherige telefonische Anmeldung unter Tel.: 06421/406-0 zwingend erforderlich.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich.

- Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

- Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

- E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

- Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

