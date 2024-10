Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frontalzusammenstoß + Einbrecher überrascht + Falsche Polizisten an der Tür + Graffitis gesprüht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Frontalzusammenstoß

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß am Freitag (11.10.). Ein Mercedes fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Michele-Ferrero-Straße in Richtung der Rheinstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er frontal mit einem Werksbus einer dortigen Firma zusammen. Der Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Schwer verletzt brachte der Rettungsdienst den 39-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden der Busfahrer sowie 15 erwachsene Fahrgäste leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzen die Einsatzkräfte auf 30.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 zu melden.

Marburg: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Weintrautstraße überraschte am Samstagabend (12.10.) einen Einbrecher in ihrer Wohnung. Sie hörte um 20.45 Uhr verdächtige Geräusche und stellte eine fremde Person fest. Der Unbekannte flüchtete sofort, eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hat jemand eine Person vom Tatort flüchten sehen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lohra: Falsche Polizisten an der Tür

Am Sonntag (13.10.) erschienen zwei Unbekannte an der Wohnungstür eines Mannes in Nanz-Willershausen. Die Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten so gegen 7.40 Uhr, sich Zutritt zur Wohnung in der Straße In der Struth zu verschaffen. Der Bewohner handelte richtig und verneinte. Die beiden Unbekannten flohen sofort.

Beide Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein. Einer hatte kurze, blonde Haare, er trug schwarze Schuhe und einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen an den Seiten (Marke "Adidas"). Sein Begleiter hatte dunkle Haare und war mit einer schwarzen Basecap, einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und schwarzweißen Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte er eine Sektflasche in der Hand.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die beiden Verdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Graffiti gesprüht

Am August-Bebel-Platz sprühte ein Unbekannter beleidigende Schriftzüge auf den Boden. Zwei Hakenkreuze entdeckten Zeugen zudem auf einer Treppe sowie an einer Mauer in der Universitätsstraße. Beide Taten wurden der Polizei am 11.10. bekannt, wann genau die Farbe aufgebracht wurde, ist bislang unklar. Ob die Farbschmierereien eventuell zusammenhängen, wird geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat zwischen Mittwoch (9.10.) und Freitag etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Pierre Gath

Pressesprecher

