Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Auto fährt in Bahnhaltestelle "Rheintörchenstraße" - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Montagnacht (15.Juli) kam um 00:05 Uhr ein dunkler Mercedes von der Fahrbahn ab und krachte in die Bahnhaltestelle "Rheintörchenstraße". Der 21-jährige Fahrer gab an, er sei einem Fuchs ausgewichen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mit ihm saßen noch zwei weitere Männer im Wagen. Bis auf den Fahrer, der sich leicht verletzte, blieben alle unversehrt. Das Auto war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig ist. Bei der Bahnhaltestelle ist das Sicherheitsglas zerbrochen. Da die Haltestelle videoüberwacht ist, werden die Aufnahmen aktuell noch ausgewertet. Der Fahrer willigte einem Drogentest zu und es konnte Cannabis nachgewiesen werden.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell