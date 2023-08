Polizei Hamburg

POL-HH: 230830-2. Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hamburg-Groß Flottbek tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.08.2023, 16:10 Uhr

Unfallort: Hamburg-Groß Flottbek, Osdorfer Landstraße, kurz vor dem Fernando-Lorenzen-Platz

Gestern Nachmittag ist in Groß Flottbek ein 15-jähriger Radfahrer von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VUD, VD 2) zufolge hatte ein 67-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die Osdorfer Landstraße in Richtung stadteinwärts (Osten) befahren. Beim Rechtsabbiegen auf den Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts erfasste der Sattelzug den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Dieser erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen und Angehörigen.

Ein Sachverständiger sowie Beamte des LKA 38 mit einem 3D-Scanner unterstützten die Beamten des VUD bei der Unfallaufnahme. Zudem fertigte der Polizeihubschrauber "Libelle 2" Luftaufnahmen von der Unfallstelle an.

Die VD 2 hat die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen. Diese ergaben bislang unter anderem, dass Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen das Einfahren auf den Parkplatz untersagt (Verkehrszeichen 253) ist.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet und/oder zufällig videografiert haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell