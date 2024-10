POL-MR: Brand in Feuerwehrstützpunkt Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots) - Ebsdorfergrund: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht Gestern brach ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten in Dreihausen auf. Um 2.20 Uhr machte sich der Mann an einem Automaten zu schaffen, der vor einer Pizzeria in der Alte Landstraße steht. Der Dieb erbeutete ...

mehr