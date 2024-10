Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeugbrand in Wohnung

Müllheim (ots)

Am Samstag, 12.10.2024, gegen 16:27 Uhr, entzündete sich ein E-Scooter, welcher in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Müllheim abgestellt wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und somit einen größeren Schaden verhindern.

Vermutlich geriet der E-Scooter aufgrund eines technischen Defektes in Brand.

Zur Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

