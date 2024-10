POL-FR: Waldshut-Tiengen: Illegale Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 11./12.10.2024, sind Unbekannte in Tiengen in der Courtenaystraße in Räumlichkeiten des dortigen Stadions eingebrochen. Durch Einschlagen der Scheiben gelangten die Unbekannten erst ins Kassenhäuschen, dann in mehrere Räumlichkeiten unterhalb der Tribüne. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der ...

mehr