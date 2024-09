POL-NE: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Dormagen (ots) - Am Freitag (30.8.) kam es in Dormagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr sie gegen 7:30 Uhr auf der Heesenstraße auf einem Fahrradschutzstreifen in Richtung des Einkaufs- und Gewerbeparks Top West. An der Kreuzung "Am Rath" übersah nach ersten Erkenntnissen ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die ...

mehr