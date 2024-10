POL-MR: KORREKTURMELDUNG: Gladenbach: Diebstähle aus Fahrzeugen (Bezug zur heutigen Meldung, 13.01 Uhr).

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Gladenbach: Diebstähle aus Fahrzeugen

Unbekannte machten sich in den vergangenen Tagen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. In der Schloßallee durchsuchte der Dieb zwischen 13.00 Uhr am Montag (14. Oktober) und 08.30 Uhr am Samstag (19. Oktober) das Handschuhfach eines grauen Subaru und stahl daraus ein Messer. In der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19. Oktober) durchsuchte ein Unbekannter zwischen 20 Uhr und 2 Uhr einen Daimler in der Wilhelm-Schwarz-Straße, entwendete aber nichts. In der Nacht auf Sonntag (20. Oktober) entwendete ein Unbekannter zwischen 22 Uhr und 10.15 Uhr in der Königsberger Straße Bargeld aus einem Golf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fahrzeuge womöglich nicht verschlossen waren. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

