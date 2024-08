POL-PDLU: Speyer- Fischwilderei am Russenweiher

Speyer (ots) - Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße. Am dortigen Kreisverkehr missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Vorfahrt der 26-Jährigen und fuhr von der K2 aus Otterstadt kommend ein. Die Motorradfahrerin musste so stark bremsen, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in eine ...

mehr