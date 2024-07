POL-KLE: Kleve-Rindern - Gegenstände aus mehreren Fahrzeugen entwendet

Weeze (ots) - Am Donnerstag (25. Juli 2025) gegen 16:35 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer den Hülmer Deich aus Weeze kommend in Richtung Goch. In einer Linkskurve verschätzte sich eine 60-jährige Fahrerin aus Düsseldorf nach eigenen Angaben, versuchte zu bremsen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

