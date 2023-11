Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 58-Jährigen eingeleitet

Gera (ots)

Gera: Ein 58 Jahre alter Mann (deutsch) sorgte gestern Mittag (01.11.2023), gegen 12:45 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Talstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dieser mit einer 30-Jährigen Frau und einem 40 Jahre alten Mann in Streit, wobei er ein Messer nicht nur als Drohmittel einsetzte, sondern die Frau zudem leicht verletzte. Da sich der Mann offenbar nicht beruhigen ließ, sondern weitere Drohungen aussprach, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Wiederstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Diese leiteten schlussendlich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 58-Jährigen ein. (RK)

