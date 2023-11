LPI-G: Garagen aufgebrochen

Altenburg (ots) - Lucka: Im Zeitraum bis zum 30.10.2023 brachen Unbekannte in der Gartenanlage "Gute Hoffnung" in Lucka im Prößdorfer Weg in insgesamt fünf Gärten ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden u.a. Radanhänger, ein Bewegungsmelder und ein Handwagen entwendet. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

