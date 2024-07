Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze-Niederhelsum - Harley-Fahrerin stürzt auf dem Hülmer Deich und verletzt sich schwer

Weeze (ots)

Am Donnerstag (25. Juli 2025) gegen 16:35 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer den Hülmer Deich aus Weeze kommend in Richtung Goch. In einer Linkskurve verschätzte sich eine 60-jährige Fahrerin aus Düsseldorf nach eigenen Angaben, versuchte zu bremsen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Ein hinter ihr fahrender 59-jähriger Mann aus Düsseldorf musste aufgrund des Unfalles vor ihm abbremsen und kam ebenfalls zu Fall. Er blieb jedoch unverletzt. An beiden Motorrädern der Marke Harley-Davidson entstand leichter Sachschaden.(sp)

