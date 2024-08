Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße. Am dortigen Kreisverkehr missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Vorfahrt der 26-Jährigen und fuhr von der K2 aus Otterstadt kommend ein. Die Motorradfahrerin musste so stark bremsen, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in eine angrenzende Grünfläche zu Fall kam. Die 26-Jährige verletzte sich leicht, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich in einem schwarzen Mercedes-Benz in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell