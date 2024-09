POL-PPRP: Verkehrsunfall verursachte Sperrung der Rheinuferstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 24.09.2024, 19 Uhr, bis zum 25.09.2024, 13:45 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller in der Halbergstraße. Der Roller wurde am 25.09.2024 im Bereich der Bleichstraße aufgefunden. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer hat den Diebstahl in der Halbergstraße oder das Abstellen in der Bleichstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

mehr