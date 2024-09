POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 16-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots) - Bereits am 13.09.2024 erhielt eine 56-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf von einem falschen Postmitarbeiter. Dieser forderte sie, unter dem Vorwand die Frau müsse Postsendungen bestätigen, auf zwei per SMS übersandte Codes durchzugeben. Nach dem Telefonat wurde die SIM-Karte der 56-Jährigen gesperrt und die Frau stellte auf ihrer Handyrechnung zwei Abbuchungen an einen Playstation-Store in ...

mehr