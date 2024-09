POL-PPRP: Mehrere Schülerinnen und Schüler klagen über Übelkeit - Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 23.09.2024, 18 Uhr, bis zum 24.09.2024, 11:45 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller in der Mendelssohnstraße. Der Roller wurde am 24.09.2024 auf einem Parkplatz in der Erich-Reimann-Straße aufgefunden. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer hat den Diebstahl in der Mendelssohnstraße oder das Abstellen in der Erich-Reimann-Straße beobachtet? Hinweise ...

