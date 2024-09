POL-PPRP: Pritschenwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Seit vier Wochen wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-Jähriger vermisst. Zuletzt wurde der Vermisste am 23.09.2024 im Raum Frankfurt am Main gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 16-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Beschreibung des 16-Jährigen: - 1,80m - schlanke Statur - kurze dunkelblonde Haare Weitere Informationen, ...

