Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Vapes entdeckt und Steuerschaden aufgedeckt

Heilbronn (ots)

In einem Einzelhandelsgeschäft in Crailsheim stellten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege bereits Anfang August unversteuerte Rauchwaren fest.

Die zu beanstandenden Waren fanden die Zöllner dabei sowohl in den Regalen im Verkaufsraum als auch in angrenzenden Räumlichkeiten, die als Lagerräume genutzt werden und in einem Automat zur Abgabe an Endkunden.

Über 500 unversteuerte Vapes diverser Hersteller, unterschiedlichster Geschmacksrichtungen und verschiedenster Füllmengen stellten die Zollkontrolleure bei der Maßnahme sicher. Bei Vapes handelt es sich um Substitute für Tabakwaren.

Wegen Verkaufs und wegen Inbesitzhaltens von unversteuerten Tabakwaren wurde gegen den Inhaber ein Steuerstrafverfahren wegen der Steuerhehlerei eingeleitet. Insgesamt wurden knapp 9,5 Liter Substitute für Tabakwaren sichergestellt. Mittels Steuerbescheid wurde eine Tabaksteuer in Höhe von 1.840 Euro festgesetzt.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell