Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Vapes und Liquids sichergestellt

Heilbronn (ots)

In einem Discount Geschäft im Main-Tauber-Kreis stellten Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege Anfang vergangener Woche unversteuerte Rauchwaren fest. Es wurden dabei sowohl versteuerter (mit Tabaksteuerzeichen auf den Verkaufspackungen) als auch unversteuerter Wasserpfeiffentabak und Vapes in Regalen des Ladens festgestellt.

Zu beanstandende Waren befanden sich dabei sowohl zur Abgabe an den Endkunden ausgestellt in den Regalen neben der Verkaufstheke als auch in angrenzenden Räumlichkeiten, die als Lagerräume genutzt werden.

Insgesamt konnten im Zuge der Steueraufsichtsmaßnahme 873 Stück Vapes und Liquids verschiedener Marken und Geschmacksrichtungen aus dem Verkehr gezogen werden. Bei den Vapes sowie Liquids handelt es sich um Substitute für Tabakwaren.

Wegen Verkaufs und wegen Inbesitzhaltens von unversteuerten Tabakwaren wurde gegen die Inhaberin ein Steuerstrafverfahren wegen der Steuerhehlerei eingeleitet. Insgesamt wurden 12.807 ml Substitute für Tabakwaren sichergestellt. Mittels Steuerbescheid wurde eine Tabaksteuer in Höhe von 2.561,40 Euro festgesetzt.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell