Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Suchaktion im Tierheim führt zu Bisswunden+Bewohner überrasche Einbrecher+Parkplatzrempler in Niederweimar

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: "Suchaktion im Tierheim" führt zu Bisswunden beim 54-Jährigen

Eine kuriose Suchaktion im Tierheim in Cappel führte am Dienstagmorgen (22. Oktober) letztendlich zu zwei Hundebissen und der ärztlichen Versorgung in einer Klinik. Nachdem eine Streife den Hund eines alkoholisierten Autofahrers aufgrund einer womöglichen fehlenden charakterlichen Eignung zum Führen seines Listenhundes ins Tierheim nach Cappel brachte, suchte dieser das Tierheim auf. Der 54-Jährige kletterte zunächst über einen Gartenzaun des Nachbargrundstücks und beschädigte, um auf das Gelände des Tierheimes zu gelangen, einen Maschendrahtzaun. Dort suchte er weiterhin nach seinem Vierbeiner und überkletterte eine weitere "Hürde". Was er aber nicht wusste, war, dass er sich nun in einem Hundezwinger mit einem Kangal befand. Der Hirtenhund war offenbar nicht so erfreut über den ungebetenen Gast und biss ihm in die Hand sowie ins Bein. Eine Mitarbeiterin des Tierheims entdeckte den Mann und hielt den Hund von weiteren Bissen ab. Anschließend informierte das Tierheim die Polizei. Der Mann pustete 1,32 Promille und kam letztendlich mit einem Rettungswagen in die Klinik. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

Marburg: Bewohner überrascht Einbrecher

Über eine nicht verschlossene Tür verschaffte sich am Dienstagabend (22. Oktober) gegen 21.15 Uhr ein Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Renthof". Als der Unbekannte von einem Bewohner des Hauses im Flur überrascht wurde, flüchtete er unverzüglich. Der Einbrecher sei schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hatte braune Haare, die Seiten etwas kürzer. Er trug eine schwarze Daunenjacke. Wem ist der Verdächtige auf seiner Flucht aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Weimar: Unfallflucht in Niederweimar

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Herborner Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Stoßstange eines geparkten Mercedes. Die graue A-Klasse stand dort am Montag (21. Oktober) zwischen 15.00 und 15.15 Uhr. Die Polizei schätzt den Heckschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell