Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kontrollen im Marburger Bahnhofsgebiet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Bei Kontrollen, die die Marburger Kriminalpolizei und Polizisten der Bereitschaftspolizei aus Lich am Montag (21. Oktober) im Rahmen der Innenstadtoffensive zur Steigerung der Sicherheit am Marburger Bahnhofsgebiet durchführten, konnten gleich drei mutmaßliche Dealer harter Drogen festgenommen werden. Alle drei versuchten zunächst vor der Kontrolle zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung nach den Männern im Alter von 30 und 42 Jahren fanden die Ermittler bei ihnen wenige Gramm Heroin, Kokain und Marihuana und stellten es sicher. Bei einer Nachschau des Fluchtweges fanden die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge an Marihuana, Haschisch und Crack. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erwirkten die Ermittler beim Amtsgericht Marburg einen Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug eines 30-Jährigen. In seinem Auto entdeckten die Polizisten kleine Mengen Cannabis sowie Steroide und Bargeld in Höhe von fast 3.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg wurden die Festgenommenen aufgrund fehlender Haftgründe im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zudem überprüften die Beamten bei der Kontrollaktion einen 46-jährigen Mann, der von einem der Dealer Heroin abgekauft hatte. Auch dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es werden weitere Kontrollen folgen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

