POL-MR: Ebsdorfergrund- Hachborn: Diebe festgenommen

Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers suchten mehrere Polizeistreifen am Dienstagabend nach flüchtigen Männern, die zuvor aus einem Aldi-Markt Zigaretten im vierstelligen Wert entwendet und einen zweiten Aldi-Markt offenbar bereits ausspionierten hatten. Dabei fielen sie allerdings auf, entsprechende Zeugenhinweise führten zu einem größeren Polizeieinsatz. Letztlich nahmen Polizeibeamte insgesamt vier Personen vorläufig fest, wobei auch der Tipp eines Zeugen entscheidend war.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich die vierköpfige Personengruppe am Dienstag, 29. Oktober, auf Diebestour. Zunächst waren sie im Aldi-Markt in Fronhausen, in der Straße Im Boden tätig und schafften es dort unbemerkt, über den rückwärtigen Bereich des Ladens etliche Zigarettenpackungen zu entwenden. Diese verstauten sie in einem VW. Gegen 17.30 Uhr befanden sie sich am Aldi-Markt in Hachborn, in der Hachborner Straße. Eine Zeugin bemerkte das auffällige Verhalten der Personen und informierte die Polizei. Sofort entsendete Polizeistreifen kontrollierten daraufhin zwei Personen im Alter von 35 und 34 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Eine weitere Person ergriff bei Eintreffen der Polizei die Flucht. Zur Fahndung nach dem Flüchtigen wurde der Polizeihubschrauber angefordert. Zwischenzeitlich fanden die Polizeibeamten die Zigaretten im VW, die einen Wert von etwa 3.000 Euro haben dürften. Sie konnten dem Aldi-Markt in Fronhausen zugeordnet werden.

Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person, die in der Straße Alteweg beim Erblicken des Polizeihubschraubers ins Feld gerannt war. Diesen Hinweis gaben die Beamten an die Kollegen im Hubschrauber weiter, die wiederum die Streifen am Boden in die Richtung der von oben zwei sichtbaren Männer lotste. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 27 und 59 Jahre ließen sich daraufhin widerstandslos festnehmen.

Gegen die vier Männer wird nun wegen Bandendiebstahl ermittelt. Die Maßnahmen dauern weiterhin an, alle vier befinden sich im Polizeigewahrsam.

