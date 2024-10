Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Baumaschinen aus Keller entwendet+E-Bike gestohlen+Graffiti geschmiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Baumaschinen aus Keller gestohlen

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Lemmer-Straße hatten es Unbekannte auf hochwertige Baumaschinen im Wert von fast 4.000 Euro abgesehen. Sie hebelten einen Kellerverschlag auf, durchwühlten diesen und stahlen daraus eine Baumaschine, Sägemaschine sowie eine Bohrmaschine. Der Besitzer stellte den Diebstahl am Dienstag (29. Oktober) gegen 15.30 Uhr fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: E-Bike aus Keller gestohlen

Ein E-Bike des Herstellers Breezer ließ ein Unbekannter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße mitgehen. Der Unbekannte brach zwischen Donnerstag (17. Oktober) und 07.00 Uhr am Dienstag den Kellerverschlag auf und stahl daraus das silberfarbene Bike. An dem Fahrrad befand sich eine Fahrradtasche des Herstellers Ortlieb. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf/A49: Graffiti geschmiert

Einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro hinterließ ein Unbekannter, nach dem er in Höhe der Ausfahrt "Stadtallendorf-Süd" der noch nicht freigegebenen A49 mehrere Graffiti sprühte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die roten Schmierereien auf Schallschutzwänden, einer Schilderbrücke und der Fahrbahn zwischen 18.00 Uhr am Freitag (25. Oktober) und 06.00 Uhr am Montag (28. Oktober) durchgeführt wurden. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell