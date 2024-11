Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eier an Fassade + Einbruch in Fressmarkt + Fahrerflucht auf Klinikparkplatz

Marburg-Biedenkopf

Dautphetal- Dauphe: Eier an Fassade

Was wahrscheinlich als Halloweenstreich gedacht war, ist nun ein ärgerlicher Schaden an einem Haus in der Gartenstraße. Unbekannte warfen rohe Eier an das Haus und das in einer Höhe, die selbst mit einer langen Leiter nicht erreicht werden kann. Bisher ist nicht bekannt, wieviel das Instandsetzen der Fassade kosten wird. Vermutlich zogen die Unbekannten am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 22.15 Uhr durch die Straße. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Einbruch in Fressmarkt

Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Fressnapf-Filiale in der Bahnhofstraße. Zwischen Mittwoch, 30. Oktober, 19.15 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, gelang es ihnen zudem, den Tresor zu knacken und daraus Bargeld zu entwenden. Die Menge steht noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrerflucht auf Klinikparkplatz

Auf dem Parkdeck des Klinikparkplatzes in der Baldingerstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden am Golf zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Unfallermittler der Polizei in Marburg bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 066421/4060).

