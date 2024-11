Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbelehrbar - Unter Einfluß von Drogen und ohne Fahrerlaubnis ein nicht zugelassenes Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen geführt

Arnstadt (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 11:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schwarzburger Straße den 26-jährigen Fahrer eines Pkw Opel Corsa. Der Fahrzeugführer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Beschuldigte den Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt haben könnte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Zudem stellten die Beamten fest, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren und bereits am 16.11.2024 als entwendet gemeldet wurden. Dem 26-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen sichergestellt und zu Beweiszwecken im Ilm-Kreis-Klinikum in Arnstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Beschuldigte erneut als Fahrzeugführer des Pkw Opel Corsa, nunmehr ohne Kennzeichentafeln in der Stadtilmer Straße festgestellt und kontrolliert. Es erfolgte eine weitere Blutentnahme zu Beweiszwecken und die Sicherstellung seines Pkw zur endgültigen Unterbindung der Weiterfahrt. Den Beschuldigten erwarten mehrere Anzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln. (nn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell