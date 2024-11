LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Eisenach (ots) - In der Nacht vom 18.11.2024 zum 19.11.2024 kam es zu mehreren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Geschäfte im Stadtgebiet Eisenach. Unbekannte versuchten in ein Friseurgeschäft und in ein Kunststudio in der Goldschmiedenstraße, in ein Reisebüro in der Löberstraße, sowie in ein Hut-Geschäft in der Querstraße zu gelangen. In zwei Friseurgeschäfte in der Karlstraße sowie in ein ...

mehr