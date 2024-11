Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 18.11.2024 zum 19.11.2024 kam es zu mehreren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Geschäfte im Stadtgebiet Eisenach. Unbekannte versuchten in ein Friseurgeschäft und in ein Kunststudio in der Goldschmiedenstraße, in ein Reisebüro in der Löberstraße, sowie in ein Hut-Geschäft in der Querstraße zu gelangen. In zwei Friseurgeschäfte in der Karlstraße sowie in ein Berufsbekleidungsgeschäft in der Goldschmiedenstraße verschafften sich der der oder die unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen Zutritt und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegengenommen. (ah)

