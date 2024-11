LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter kollidierte gestern Nachmittag in der Waisenhausstraße mit einer 66-jährigen Fußgängerin. Offenbar übersah der Fahrzugführer diese beim Rückwärtsfahren. Die 66 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

