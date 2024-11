LPI-GTH: Leicht verletzt

Ilmenau (ots) - Eine 55-Jährige konnte gestern Abend nicht mehr rechtzeitig in der Bücheloher Straße bremsen als kurz vor dem Kreisel eine Rotte Wildschweine querte. Sie erfasste eines der ausgewachsenen Tiere, das links neben die Fahrbahn geschleudert wurde. Das Wildschwein lief verletzt davon, am Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

mehr