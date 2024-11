LPI-GTH: Wildunfall

Gotha (ots) - Gestern Abend verletzte sich ein 79 Jahre alter Hyundai-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht. Der Mann fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Kindleber Straße auf und kollidierte mit einer Straßenlaterne. An der Laterne und an dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Senior musste medizinisch behandelt werden, sein Hyundai abgeschleppt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

mehr