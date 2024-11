Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhäuser geöffnet- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. November, 14.00 Uhr und gestern, 14.00 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in (nach derzeitigem Kenntnisstand) elf Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Weimarischen Straße ein. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge sowie eine Musikbox im Gesamtwert von ungefähr 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0298976/2024) entgegen. (jd)

