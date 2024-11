POL-BI: Duo sprengt Zigarettenautomaten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Bei einem Streit in der Karl-Eilers-Straße soll ein Taxifahrer am Samstag, 09.11.2024, einen anderen Autofahrer geschlagen haben, der ihn beleidigt haben soll. Einem 24-jährigen Bielefelder war es gegen 22:05 Uhr mit seinem Auto nicht möglich, in Höhe eines Gastronomiebetriebs an einem stehenden Taxi vorbeizufahren. ...

mehr