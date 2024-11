Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Unfallfahrer behauptet Beifahrer gewesen zu sein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Brackwede- Am Freitagabend, 08.11.2024, beteuerte ein Betrunkener vergeblich, bei einem Unfall Beifahrer gewesen zu sein. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Gegen 21:15 Uhr riefen Verkehrsteilnehmer die Polizei und berichteten von einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße, nahe der Straße Am Frölenberg. Als die Streifenpolizisten eintrafen, stellten sie auf der Fahrbahn einen stark beschädigten PKW und ein größeres Splitterfeld fest. Eine Person wurde bereits im Rettungswagen versorgt.

Der 22-jährige Bielefelder gab an, der Beifahrer des VW Golf gewesen zu sein. Da er keinen Führerschein habe und alkoholisiert sei, habe er in Sennestadt eine ihm unbekannte männliche Person gefragt, ob diese seinen PKW fahren könne. Das habe der Mann, dessen Personalien er nicht kenne, bejaht und sei auch gefahren. Nach dem Unfall soll der Fahrer geflüchtet sein.

Die Beamten schöpften jedoch Verdacht, den die weiteren Ermittlungen bestätigten, dass der angetrunkene 22-Jährige selber mit dem VW Golf von der Hauptstraße kommend in Richtung der Straße Am Frölenberg gefahren war. In der leicht nach rechts verlaufenden Straße stieß der PKW gegen die linke Bordsteinkante und die hintere linke Fahrzeugachse zerbrach. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bordsteinkante, stieß gegen die dortige Steinmauer und schleuderte zurück, so dass er dann auf der Linksabbiegerspur zum Stehen kam. Nachdem der Rettungswagen den 22-Jährigen ins Krankenhaus transportiert hatte, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW ab. Der Gesamtschaden wird auf circa 33000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

