POL-BI: Taxi soll Straße blockiert haben - Körperverletzung

Bielefeld (ots) - IL / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Melina H. aus Rietberg. Die 12- Jährige wird seit gestern Nachmittag (09.11.2024) vermisst, nachdem sie in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Polizei in Bielefeld aufgegriffen und hier kurzfristig in einer Jugendeinrichtung untergebracht wurde. Von dieser sollte sie am gestrigen Tag zurück ...

