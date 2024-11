Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit roter Jacke gesucht - Warnung vor Enkeltrickbetrügern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Täter versuchten am Donnerstag, 07.11.2024, eine Seniorin mittels Enkeltricks um ihr Geld zu bringen. Der Abholer sollte eine rote Jacke tragen.

Eine Bielefelderin erhielt am Vormittag einen Telefonanruf, bei dem der Anrufer behauptete, ihr Enkel zu sein. Er gab vor, Geld zu benötigen. Das benötigte Geld würde ein Mann mit einer roten Jacke bei ihr abholen. Schließlich teilten die Betrüger der Seniorin mit, dass sie vor das Haus an der Rappoldstraße, in der Nähe der Schmalenbachstraße, treten solle. Sie wurde aufgefordert, einen nahegelegenen Fußweg zu begehen. Als die Bielefelderin den Weg nicht weiter beging, sondern stehen blieb, beendeten die Täter das Gespräch. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Zeugen, die in dem Bereich zwischen 14:00 und 16:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei rät: Rufen Sie selbständig die Ihnen bekannte Nummer des Enkels/ Verwandten an, um den Wahrheitsgehalt des Anrufs zu überprüfen. Übergeben Sie auf keinen Fall an einen Ihnen Unbekannten Geld oder Wertgegenstände!

